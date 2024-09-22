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Результаты матчей РПЛ 22 сентября

Результаты матчей РПЛ 22 сентября
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Сегодня, 22 сентября, в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

22 сентября, воскресенье:

14:15 мск. «Химки» — «Оренбург» — 0:0;
16:30 мск. «Ростов» — «Динамо» Махачкала — 0:0;
16:30 мск. «Спартак» — «Динамо» Москва — 0:2;
19:00 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив» — 1:3.

Напомним, на текущий момент первое место в РПЛ занимает «Зенит», набравший 23 очка после девяти матчей. На второй строчке располагается «Краснодар» с 21 очком. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», заработавший также 21 очко после девяти матчей…

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