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Пари Нижний Новгород — Локомотив. Прямая трансляция
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В «Пари НН» ответили на вопрос о возможной отставке Илича с поста главного тренера

В «Пари НН» ответили на вопрос о возможной отставке Илича с поста главного тренера
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможной смене тренера.

«Конечно, результатом матча с «Локомотивом» мы недовольны, но команда играла. Все отмечают, что «Пари НН» выглядит гораздо лучше, чем ещё несколько игр назад. Но счёт на табло не в нашу пользу.

Решение об отставке тренера принимает исключительно совет директоров клуба. Пока эта тема не в повестке», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сейчас главным тренером нижегородцев является Саша Илич.

Ранее «Пари Нижний Новгород» дома уступил «Локомотиву» (1:3) в матче 9-го тура РПЛ.

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