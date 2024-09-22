В «Пари НН» ответили на вопрос о возможной отставке Илича с поста главного тренера

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможной смене тренера.

«Конечно, результатом матча с «Локомотивом» мы недовольны, но команда играла. Все отмечают, что «Пари НН» выглядит гораздо лучше, чем ещё несколько игр назад. Но счёт на табло не в нашу пользу.

Решение об отставке тренера принимает исключительно совет директоров клуба. Пока эта тема не в повестке», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сейчас главным тренером нижегородцев является Саша Илич.

Ранее «Пари Нижний Новгород» дома уступил «Локомотиву» (1:3) в матче 9-го тура РПЛ.