«Рома» разгромила «Удинезе» в дебютном матче Юрича на посту тренера римлян

Завершился матч 5-го тура Серии А, в котором встречались «Рома» и «Удинезе». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эрманно Феличани. «Рома» одержала победу со счётом 3:0.

На 19-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Ромы» Артём Довбик, которому ассистировал Стефан Эль-Шаарави. На 49-й минуте забил нападающий «Ромы» Пауло Дибала, реализовав пенальти. На 70-й минуте забил полузащитник «Ромы» Томмазо Бальданци с передачи Довбика.

После этой победы в активе «Ромы» шесть очков. Команда занимает девятое место. «Удинезе» с 10-ю очками находится на третьем месте в турнирной таблице Серии А.