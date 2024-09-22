«Рома» разгромила «Удинезе» в дебютном матче Юрича на посту тренера римлян
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Завершился матч 5-го тура Серии А, в котором встречались «Рома» и «Удинезе». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эрманно Феличани. «Рома» одержала победу со счётом 3:0.
Италия — Серия А . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Довбик – 19' 2:0 Дибала – 49' 3:0 Бальданци – 70'
На 19-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Ромы» Артём Довбик, которому ассистировал Стефан Эль-Шаарави. На 49-й минуте забил нападающий «Ромы» Пауло Дибала, реализовав пенальти. На 70-й минуте забил полузащитник «Ромы» Томмазо Бальданци с передачи Довбика.
После этой победы в активе «Ромы» шесть очков. Команда занимает девятое место. «Удинезе» с 10-ю очками находится на третьем месте в турнирной таблице Серии А.
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