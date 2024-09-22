Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» разгромила «Удинезе» в дебютном матче Юрича на посту тренера римлян

«Рома» разгромила «Удинезе» в дебютном матче Юрича на посту тренера римлян
Комментарии

Завершился матч 5-го тура Серии А, в котором встречались «Рома» и «Удинезе». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эрманно Феличани. «Рома» одержала победу со счётом 3:0.

Италия — Серия А . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Довбик – 19'     2:0 Дибала – 49'     3:0 Бальданци – 70'    

На 19-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Ромы» Артём Довбик, которому ассистировал Стефан Эль-Шаарави. На 49-й минуте забил нападающий «Ромы» Пауло Дибала, реализовав пенальти. На 70-й минуте забил полузащитник «Ромы» Томмазо Бальданци с передачи Довбика.

После этой победы в активе «Ромы» шесть очков. Команда занимает девятое место. «Удинезе» с 10-ю очками находится на третьем месте в турнирной таблице Серии А.

Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
«Интер» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android