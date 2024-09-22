Стал известен размер неустойки Саши Илича в случае увольнения из «Пари НН»

Сумма неустойки главного тренера Саши Илича в «Пари НН» составляет € 300 тыс.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Такую сумму клубу надо выплатить в случае решения уволить тренера.

Ранее «Пари Нижний Новгород» дома уступил «Локомотиву» (1:3) в матче 9-го тура РПЛ. Саша Илич возглавил клуб в конце прошлого сезона и помог команде остаться в РПЛ, обыграв по сумме двух матчей тульский «Арсенал» в стыковых матчах.

В нынешнем сезоне «Пари Нижний Новгород» набрал семь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Первое место в чемпионате России по футболу на данный момент занимает «Зенит», который набрал 23 очка.