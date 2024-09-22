Вратарь «Барселоны» тер Штеген может пропустить остаток сезона из-за травмы колена

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может пропустить семь-девять месяцев из-за травмы, полученной в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (5:1). Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил журналист Хави Мигель.

Только что закончился матч 6-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона». Игра началась в 19:30 по московскому времени. Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Матч завершился победой гостей. Итоговый счёт — 5:1. Марк-Андре тер Штеген вышел в стартовом составе каталонцев. Но в первом тайме он получил травму колена и был заменён на Иньяки Пенью. Немца уносили с поля на носилках.