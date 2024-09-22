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Трошечкин прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с «Локомотивом»

Трошечкин прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с «Локомотивом»
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин оценил результат матча 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20'     1:1 Босельи – 26'     1:2 Батраков – 65'     1:3 Батраков – 74'    

«Счёт по делу, мы особо не создавали моменты у чужих ворот. «Локомотив» это делал, очень много давления и опасных подходов, когда-то это воплотится в голы. К сожалению, проиграли.

Мы знали их сильные стороны, индивидуально сильных футболистов, которые хорошо играют между линиями. Мы из-за этого и получили моменты и второй гол. Какой-то промежуток времени получалось сдерживать, потом уже нет. Если это давление одинаково сильное, рано или поздно оно перерастает в голы. Если не в первом тайме, то во втором. Нам надо было пытаться отодвинуть игру, мы вроде неплохо контролировали мяч в некоторых промежутках первого тайма. К сожалению, особых моментов не было, а без них голов точно не будет», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Макуловым.

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