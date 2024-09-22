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Трошечкин ответил, как игроки «Пари НН» реагируют на слухи об отставке Илича

Трошечкин ответил, как игроки «Пари НН» реагируют на слухи об отставке Илича
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин ответил на вопрос о реакции команды на слухи об отставке главного тренера Саши Илича.

— Как реагируете на слухи вокруг тренерского штаба?
— Сами всё прекрасно понимаем. Результат нет тот, который от нас ждут. Наше дело — тренироваться и играть в футбол. А дальше дело уже других людей, — передаёт слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Саша Илич возглавил клуб в конце прошлого сезона и помог команде остаться в РПЛ, обыграв по сумме двух матчей тульский «Арсенал» в стыковых играх.

В нынешнем сезоне «Пари Нижний Новгород» набрал семь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Первое место в чемпионате России по футболу на данный момент занимает «Зенит», который набрал 23 очка.

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