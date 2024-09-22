Нападающий «Локомотива» Воробьёв высказался о голе в ворота «Пари НН»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв прокомментировал победу в матче 9-го тура чемпионата России над «Пари НН» (3:1). В минувшей игре форвард отметился забитым мячом.

«В Нижнем Новгороде всегда непросто игралось. «Пари НН» умеет играть. Хорошо, что у нас было достаточно подходов, мы забили свои мячи.

Если говорить про мой гол, то там Карпукас с Барой хорошо разыграли, я находился в своей позиции. Мяч пришёл, а я пробил. Когда забиваешь быстрый гол, команде становится легче. Но на стандарте потеряли концентрацию и пропустили», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.