Нападающий «Локомотива» Воробьёв высказался о голе в ворота «Пари НН»
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Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв прокомментировал победу в матче 9-го тура чемпионата России над «Пари НН» (3:1). В минувшей игре форвард отметился забитым мячом.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20' 1:1 Босельи – 26' 1:2 Батраков – 65' 1:3 Батраков – 74'
«В Нижнем Новгороде всегда непросто игралось. «Пари НН» умеет играть. Хорошо, что у нас было достаточно подходов, мы забили свои мячи.
Если говорить про мой гол, то там Карпукас с Барой хорошо разыграли, я находился в своей позиции. Мяч пришёл, а я пробил. Когда забиваешь быстрый гол, команде становится легче. Но на стандарте потеряли концентрацию и пропустили», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.
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