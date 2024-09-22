Форвард «Локо» Воробьёв: только рад, когда Сулейманов выходит и забивает

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв прокомментировал своё взаимодействие с одноклубником Тимуром Сулеймановым.

«Я только рад, когда Тимур Сулейманов выходит и забивает. У нас хорошая конкуренция на всех позициях», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

«Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В 9-м туре красно-зелёные обыграли «Пари НН» со счётом 3:1, на счету Воробьёва один из голов в матче.

Воробьёв перешёл в «Локомотив» из «Оренбурга» этим летом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.