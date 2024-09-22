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Нападающий «Пари НН» Зе Турбо прокомментировал поражение от «Локомотива»

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо прокомментировал поражение от «Локомотива»
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо прокомментировал поражение команды в матче с московским «Локомотивом». Железнодорожники обыграли соперника со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20'     1:1 Босельи – 26'     1:2 Батраков – 65'     1:3 Батраков – 74'    

«Считаю, что начали матч мы хорошо, но такие большие команды, как «Локомотив», наказывают, когда ты совершаешь ошибки. Так и случилось.

Лично я не могу сказать, что сыграл сегодня хорошо. Схема с тремя нападающими — это тренерское решение. Со своей стороны понимаю, что сыграл не очень здорово. Продолжу работу для достижения лучших результатов», — передаёт слова Зе Турбо корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

«Пари НН» идёт 12-м с семью очками. Первое место в чемпионате России по футболу на данный момент занимает «Зенит», который набрал 23 очка.

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