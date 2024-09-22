Нападающий «Пари НН» Зе Турбо прокомментировал поражение от «Локомотива»

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо прокомментировал поражение команды в матче с московским «Локомотивом». Железнодорожники обыграли соперника со счётом 3:1.

«Считаю, что начали матч мы хорошо, но такие большие команды, как «Локомотив», наказывают, когда ты совершаешь ошибки. Так и случилось.

Лично я не могу сказать, что сыграл сегодня хорошо. Схема с тремя нападающими — это тренерское решение. Со своей стороны понимаю, что сыграл не очень здорово. Продолжу работу для достижения лучших результатов», — передаёт слова Зе Турбо корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

«Пари НН» идёт 12-м с семью очками. Первое место в чемпионате России по футболу на данный момент занимает «Зенит», который набрал 23 очка.