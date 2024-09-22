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Нападающий «Пари НН» Зе Турбо: мне нравится играть против Ньямси, он очень хорош

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо: мне нравится играть против Ньямси, он очень хорош
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Нападающий «Пари НН» Зе Турбо прокомментировал игру с «Локомотивом» (1:3) в матче 9-го тура чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20'     1:1 Босельи – 26'     1:2 Батраков – 65'     1:3 Батраков – 74'    

«Локомотив» — хорошая и сильная команда. Мне нравится играть против таких игроков, как Ньямси. Он очень хорош и силён физически», — передаёт слова Зе Турбо корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Сегодня состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. «Локомотив» обыграл соперника со счётом 3:1.

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