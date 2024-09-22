Нападающий «Пари НН» Зе Турбо: мне нравится играть против Ньямси, он очень хорош

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо прокомментировал игру с «Локомотивом» (1:3) в матче 9-го тура чемпионата России.

«Локомотив» — хорошая и сильная команда. Мне нравится играть против таких игроков, как Ньямси. Он очень хорош и силён физически», — передаёт слова Зе Турбо корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Сегодня состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. «Локомотив» обыграл соперника со счётом 3:1.