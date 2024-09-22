У Родри подозрение на серьёзную травму колена — Marca

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри, получивший повреждение в матче 5-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:2), может выбыть на длительный срок. Об этом сообщает Marca. Игрок покинул поле на 21-й минуте, вместо него на поле вышел полузащитник Матео Ковачич.

Сообщается, что визуально травма выглядит тяжелой.

«Мы ещё не знаем, насколько это серьезно», — сказал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Ранее сообщалось, что испанский футболист в будущем сможет перейти в «Реал». Напомним, Родри является воспитанником «Атлетико». За «Манчестер Сити» полузащитник выступает с июля 2019 года. На данный момент стоимость игрока оценивается в € 130 млн.