«Интер» — «Милан»: Пулишич вывел гостей вперёд

В эти минуты проходит матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Интер» и «Милан». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. На момент написания новости счёт в игре — 0:1. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте забил нападающий «Милана» Кристиан Пулишич после сольного прохода.

На данный момент «Интер» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Симоне Индзаги набрали восемь очков в первых четырёх турах. «Милан» имеет в своём активе пять очков и находится на 16-м месте.