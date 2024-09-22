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Стали известны результаты медобследования голкипера «Барселоны» тер Штегена

Стали известны результаты медобследования голкипера «Барселоны» тер Штегена
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прошёл первое медицинское обследование после травмы колена. Об этом сообщает RAC1.

По данным источника, первые снимки показывают, что у Марка разрыв подколенного сухожилия правого колена. Если это подтвердит МРТ, игрок может выбыть на восемь месяцев.

Ранее состоялся матч 6-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона». Игра началась в 19:30 мск. Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Матч завершился победой гостей. Итоговый счёт — 5:1. Марк-Андре тер Штеген вышел в стартовом составе каталонцев. Но в первом тайме он получил травму колена и был заменён на Иньяки Пенью. Немца уносили с поля на носилках.

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