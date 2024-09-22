Игрок «Акрона» Палиенко: нам было по силам играть на равных с «Краснодаром»

Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко прокомментировал поражение в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». «Быки» одержали победу со счётом 5:2.

— Какие впечатления могут быть, когда команда проигрывает 2:5? Только негативные. Я считаю, что нам было по силам играть на равных с «Краснодаром». Понимаю, что уровень футболистов у них выше. И, как показала игра, с такими командами на встречных курсах нельзя играть.

— А как тогда с ними возможно играть?

— Нужно разбирать, готовиться. Думаю, когда мы забили свой первый гол, они чуть подсели. Но тут уже мы не вовремя пропустили необязательный третий гол после своей ошибки. Можно было бы и вничью свести.

— Воспринималась ли сегодняшняя игра как встреча единственных двух частных клубов в РПЛ?

— Нет, готовились как к обычной игре. Является ли для меня «Краснодар» примером в футбольном плане? Мне импонирует эта команда. Хорошая команда, которая показывает такой же хороший футбол. Молодцы, поздравляю их с победой, — приводит слова Палиенко Metaratings.

«Акрон» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за девять матчей в текущем сезоне чемпионата страны.