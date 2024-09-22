Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Батраков: не считаю себя лидером «Локомотива»

Алексей Батраков: не считаю себя лидером «Локомотива»
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» и поделился мнением о своей роли в команде. Железнодорожники обыграли соперника со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20'     1:1 Босельи – 26'     1:2 Батраков – 65'     1:3 Батраков – 74'    

«Хочу всех поздравить с победой! Тяжёлый матч. «Пари НН» очень хорошо обороняется. Получилось три раза взломать их и забить.

Не считаю себя лидером команды. Просто стараюсь помогать команде побеждать, забивать и отдавать», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами.

Материалы по теме
19-летний Батраков догнал Глушенкова в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android