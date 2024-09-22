Алексей Батраков: не считаю себя лидером «Локомотива»
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» и поделился мнением о своей роли в команде. Железнодорожники обыграли соперника со счётом 3:1.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20' 1:1 Босельи – 26' 1:2 Батраков – 65' 1:3 Батраков – 74'
«Хочу всех поздравить с победой! Тяжёлый матч. «Пари НН» очень хорошо обороняется. Получилось три раза взломать их и забить.
Не считаю себя лидером команды. Просто стараюсь помогать команде побеждать, забивать и отдавать», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.
В нынешнем сезоне Алексей Батраков принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами.
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