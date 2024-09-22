Алексей Батраков: не считаю себя лидером «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» и поделился мнением о своей роли в команде. Железнодорожники обыграли соперника со счётом 3:1.

«Хочу всех поздравить с победой! Тяжёлый матч. «Пари НН» очень хорошо обороняется. Получилось три раза взломать их и забить.

Не считаю себя лидером команды. Просто стараюсь помогать команде побеждать, забивать и отдавать», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами.