Севикян: рад был вернуться в Нижний, очень много приятных воспоминаний

Полузащитник московского «Локомотива» Эдгар Севикян высказался о матче 9-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1).

«Самое главное, что команда победила. Рад был вернуться в Нижний, очень много приятных воспоминаний. Но я сфокусировался на игре своей команды, потому что должны были быть тяжёлые три очка. Рад, что помог своим голевым действием.

Я увидел, что Артём Карпукас входит в центр, была мысль сыграть с ним в стеночку, но потом заметил, что Лёша Батраков находится в позиции для удара, поэтому просто отдал передачу, а он ударил и забил», — передаёт слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

После этой победы «Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.