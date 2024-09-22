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Севикян: рад был вернуться в Нижний, очень много приятных воспоминаний

Севикян: рад был вернуться в Нижний, очень много приятных воспоминаний
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Полузащитник московского «Локомотива» Эдгар Севикян высказался о матче 9-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20'     1:1 Босельи – 26'     1:2 Батраков – 65'     1:3 Батраков – 74'    

«Самое главное, что команда победила. Рад был вернуться в Нижний, очень много приятных воспоминаний. Но я сфокусировался на игре своей команды, потому что должны были быть тяжёлые три очка. Рад, что помог своим голевым действием.

Я увидел, что Артём Карпукас входит в центр, была мысль сыграть с ним в стеночку, но потом заметил, что Лёша Батраков находится в позиции для удара, поэтому просто отдал передачу, а он ударил и забил», — передаёт слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

После этой победы «Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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