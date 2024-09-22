Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков вспомнил, когда последний раз забивал головой.

— Когда последний раз забивал головой, помнишь?

— Забивал в предпоследнем матче за молодёжку, в ворота «Ахмата». Была подача с фланга, и я замкнул на дальней штанге, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Сегодня состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. «Локомотив» обыграл соперника со счётом 3:1. Батраков в этой игре оформил дубль.