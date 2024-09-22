Батраков: слова Глушенкова — мнение, для меня всегда честь выступать за сборную России

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о своём отношении к товарищеским матчам сборной России.
— Наверное, слышали слова Глушенкова. Что можете сказать?
— Никакие слова не слышал.
— Он сказал, что лучше потренироваться с игроками «Зенита», чем играть.
— Это его мнение. Не знаю. Для меня всегда честью было выступать за сборную России. Шёл к этому с самого детства, чтобы оказаться в национальной сборной. Я полечу куда скажут, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.
В нынешнем сезоне Алексей Батраков принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами.