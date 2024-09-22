Севикян: не думаю, что поверил бы, что сыграю в Нижнем за «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Эдгар Севикян высказался о гостевой игре с «Пари НН». Ранее футболист выступал за нижегородскую команду.

— Если бы вам сказали, когда уходили из «Пари НН», что в следующий раз сыграете здесь за «Локомотив», поверили бы?

— Честно, не думаю, что поверил бы. Но это футбол, всё бывает. Никогда не говори никогда. Так случилось, очень рад оказаться здесь, все мысли о том, чтобы помогать своему родному клубу, чтобы команда набирала очки в каждом матче, — передает слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Сегодня завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. «Локомотив» обыграл соперника со счётом 3:1.