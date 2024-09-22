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Севикян: не думаю, что поверил бы, что сыграю в Нижнем за «Локомотив»

Севикян: не думаю, что поверил бы, что сыграю в Нижнем за «Локомотив»
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Новичок «Локомотива» Эдгар Севикян высказался о гостевой игре с «Пари НН». Ранее футболист выступал за нижегородскую команду.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20'     1:1 Босельи – 26'     1:2 Батраков – 65'     1:3 Батраков – 74'    

— Если бы вам сказали, когда уходили из «Пари НН», что в следующий раз сыграете здесь за «Локомотив», поверили бы?
— Честно, не думаю, что поверил бы. Но это футбол, всё бывает. Никогда не говори никогда. Так случилось, очень рад оказаться здесь, все мысли о том, чтобы помогать своему родному клубу, чтобы команда набирала очки в каждом матче, — передает слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Сегодня завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. «Локомотив» обыграл соперника со счётом 3:1.

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