Севикян: с каждой игрой «Локомотива» чувствую себя лучше и лучше, всё отлично складывается

Полузащитник московского «Локомотива» Эдгар Севикян поделился впечатлениями от своей игры и атмосферы в команде после победы в матче 9-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1).

«С каждой игрой я чувствую себя всё лучше и лучше физически. В команде со всеми хорошие контакт и отношение. Шикарная атмосфера внутри, всё отлично складывается. Дай бог, так будет продолжаться», — передает слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

Напомним, Эдгар Севикян перешёл в «Локомотив» из «Ференцвароша» на правах аренды. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025 и предусматривает опцию выкупа.