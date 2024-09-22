Севикян: с каждой игрой «Локомотива» чувствую себя лучше и лучше, всё отлично складывается
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Полузащитник московского «Локомотива» Эдгар Севикян поделился впечатлениями от своей игры и атмосферы в команде после победы в матче 9-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1).
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20' 1:1 Босельи – 26' 1:2 Батраков – 65' 1:3 Батраков – 74'
«С каждой игрой я чувствую себя всё лучше и лучше физически. В команде со всеми хорошие контакт и отношение. Шикарная атмосфера внутри, всё отлично складывается. Дай бог, так будет продолжаться», — передает слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.
Напомним, Эдгар Севикян перешёл в «Локомотив» из «Ференцвароша» на правах аренды. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025 и предусматривает опцию выкупа.
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