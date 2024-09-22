«Интер» — «Милан»: хозяева сравняли счёт
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«Милан». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. На момент написания новости счёт в игре — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия — Серия А . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
2-й тайм
1 : 1
Милан
Милан
0:1 Пулишич – 10' 1:1 Димарко – 28'
На 10-й минуте забил нападающий «Милана» Кристиан Пулишич после сольного прохода. На 28-й минуте сравнял счёт защитник «Интера» Федерико Димарко с передачи Лаутаро Мартинеса.
На данный момент «Интер» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Симоне Индзаги набрали восемь очков в первых четырёх турах. «Милан» имеет в своём активе пять очков и находится на 16-м месте.
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