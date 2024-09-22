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Севикян: скучал по «Пари НН» и очень рад встрече

Севикян: скучал по «Пари НН» и очень рад встрече
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Полузащитник «Локомотива» Эдгар Севикян поделился впечатлениями от игры 9-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1), в котором он выступал ранее.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20'     1:1 Босельи – 26'     1:2 Батраков – 65'     1:3 Батраков – 74'    

«Перед матчем я подошёл к скамейке «Пари НН», чтобы поздороваться. Всё-таки осталось много знакомых и друзей. Скучал по ним, рад встрече. Хотел со всеми увидеться. Не успел поздравить Калинского с днём рождения, но он отдал голевую. Сам себе сделал подарок. А перед матчем мы не увиделись, во время игры мысли не об этом, а после уже все разошлись. Здесь поздравлю его: всего самого наилучшего, пусть раздаёт побольше голевых.

Я сфолил на нём, но не специально. Хотел сыграть в мяч, неумышленно шёл, не думал, что там должна быть жёлтая карточка, но судья так решил», — передает слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.

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