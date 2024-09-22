Севикян: скучал по «Пари НН» и очень рад встрече

Полузащитник «Локомотива» Эдгар Севикян поделился впечатлениями от игры 9-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1), в котором он выступал ранее.
«Перед матчем я подошёл к скамейке «Пари НН», чтобы поздороваться. Всё-таки осталось много знакомых и друзей. Скучал по ним, рад встрече. Хотел со всеми увидеться. Не успел поздравить Калинского с днём рождения, но он отдал голевую. Сам себе сделал подарок. А перед матчем мы не увиделись, во время игры мысли не об этом, а после уже все разошлись. Здесь поздравлю его: всего самого наилучшего, пусть раздаёт побольше голевых.
Я сфолил на нём, но не специально. Хотел сыграть в мяч, неумышленно шёл, не думал, что там должна быть жёлтая карточка, но судья так решил», — передает слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.
- 22 сентября 2024
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