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Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал тяжёлую травму тер Штегена

Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал тяжёлую травму тер Штегена
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о травме вратаря сине-гранатовых Марк-Андре тер Штегена.

– Мы должны смириться с травмой тер Штегена, хотя это будет непросто. Берналь тоже получил серьёзную травму несколько недель назад, а теперь и Марк… У нас ещё достаточно игроков, но нам нужно хорошо заботиться о них, и мы это сделаем.

– Клуб уже думает о подписании замены тер Штегену?
– Я не хочу об этом говорить. Марк очень важен для нас, и я не хочу говорить о его замене, тем более после такого, – приводит слова Флика AS.

22 сентября состоялся матч 6-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона». Игра началась в 19:30 мск. Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Матч завершился победой гостей. Итоговый счёт — 5:1. Марк-Андре тер Штеген вышел в стартовом составе каталонцев. Но в первом тайме он получил травму колена и был заменён на Иньяки Пенью. Немца уносили с поля на носилках.

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