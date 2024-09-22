Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Серии А 22 сентября

Результаты матчей Серии А 22 сентября
Комментарии

Сегодня, 22 сентября, в 5-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 прошли четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Италии 22 сентября:

«Фиорентина» — «Лацио» — 2:1;
«Монца» — «Болонья» — 1:2;
«Рома» — «Удинезе» — 3:0;
«Интер» — «Милан» — 1:2.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Торино», который набрал 11 очков за пять матчей. На второй строчке располагается «Наполи», заработавший 10 очков. На третьем месте находится «Удинезе», набравший тоже 10 очков. В зоне вылета располагаются «Кальяри», «Комо» и «Монца».

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android