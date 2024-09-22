«Спартак» и «Динамо» впервые за семь матчей между собой сыграли вничью

«Спартак» упустил победу над московским «Динамо» (2:2) в концовке матча 9-го тура РПЛ. Таким образом, «Спартак» и «Динамо» впервые за семь матчей между собой сыграли вничью.

Последний раз команды поделили очки между собой в апреле 2023, когда играли в 22-м туре РПЛ сезона-2022/2023. Матч завершился со счётом 3:3.

В составе сегодняшнего матча у красно-белых забили Манфред Угальде и Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал Константин Тюкавин. Отметим, что игрок динамовцев Эль-Мехди Маухуб получил два «горчичника» за три минуты (72-я и 75-я) и был удалён с поля.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.