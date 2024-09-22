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«В проблемах мы можем винить только себя». Игрок «Факела» Браими — о поражении от «Зенита»

«В проблемах мы можем винить только себя». Игрок «Факела» Браими — о поражении от «Зенита»
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Полузащитник «Факела» Мохамед Браими поделился своими мыслями после поражения в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8'     1:1 Кассьерра – 52'     2:1 Гонду – 67'     3:1 Ерохин – 87'    

— Тяжело сказать, что именно пошло не так. Думаю, что мы устали больше соперника и перестали выигрывать дуэли, что позволило «Зениту» создавать моменты и доводить их до голов. Мы делали одну ошибку, затем другую, а «Зенит» не просто так сильнейшая команда в России, они своё реализовали.

— Вы отметили усталость команды во втором тайме. Что повлияло на результат больше: давление «Зенита», изменившего часть состава после перерыва, или ваша усталость?
— У нас было меньше мяча, чем у соперника. Мы ведь тоже выпускали свежих футболистов, как и «Зенит». В своих проблемах мы можем винить только себя. Как я и говорил, мы перестали выигрывать единоборства и после этого пропускали голы, — приводит слова Браими Metaratings.

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