«В проблемах мы можем винить только себя». Игрок «Факела» Браими — о поражении от «Зенита»

Полузащитник «Факела» Мохамед Браими поделился своими мыслями после поражения в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).

— Тяжело сказать, что именно пошло не так. Думаю, что мы устали больше соперника и перестали выигрывать дуэли, что позволило «Зениту» создавать моменты и доводить их до голов. Мы делали одну ошибку, затем другую, а «Зенит» не просто так сильнейшая команда в России, они своё реализовали.

— Вы отметили усталость команды во втором тайме. Что повлияло на результат больше: давление «Зенита», изменившего часть состава после перерыва, или ваша усталость?

— У нас было меньше мяча, чем у соперника. Мы ведь тоже выпускали свежих футболистов, как и «Зенит». В своих проблемах мы можем винить только себя. Как я и говорил, мы перестали выигрывать единоборства и после этого пропускали голы, — приводит слова Браими Metaratings.