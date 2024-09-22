«Спартак» не проигрывает в 14 московских дерби подряд
Поделиться
«Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» со счётом 2:2 в матче 9-го тура РПЛ. Таким образом, «Спартак» не проигрывает 14 матчей с московскими клубами подряд. Об этом сообщает Opta Sports.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3' 1:1 Угальде – 7' 2:1 Барко – 23' 2:2 Тюкавин – 90+4'
Удаления: нет / Маухуб – 74'
Последний раз «Спартак» проиграл в дерби в августе 2022 года, когда потерпел поражение от московского «Динамо» со счётом 0:1.
В составе красно-белых забили Манфред Угальде и Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал Константин Тюкавин. Отметим, что игрок динамовцев Эль-Мехди Маухуб получил два «горчичника» за три минуты (72-я и 75-я) и был удалён с поля.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 сентября 2024
-
00:24
-
00:17
-
00:07
-
00:07
- 22 сентября 2024
-
23:57
-
23:57
-
23:56
-
23:52
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:29
-
23:21
-
23:16
-
23:15
-
23:06
-
22:59
-
22:58
-
22:50
-
22:42
-
22:34
-
22:25
-
22:17
-
22:17
-
22:15
-
22:15
-
22:14
-
22:11
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
21:59
-
21:49
-
21:48
-
21:47