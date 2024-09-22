Гвардиола прокомментировал ничейный результат в матче «Манчестер Сити» с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на ничейный результат в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом».

«Большой комплимент «Арсеналу», который боролся за каждый мяч до конца. Мы создавали моменты, но, возможно, не самые явные. При этом мы были достаточно терпеливы во втором тайме, и в итоге нам повезло добиться своего. Я восхищаюсь своей командой», — приводит слова Гвардиолы BBC.

22 сентября состоялся матч 5-го тура английской Премьер-Лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Матч закончился ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.