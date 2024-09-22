Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола прокомментировал ничейный результат в матче «Манчестер Сити» с «Арсеналом»

Гвардиола прокомментировал ничейный результат в матче «Манчестер Сити» с «Арсеналом»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на ничейный результат в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом».

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9'     1:1 Калафьори – 22'     1:2 Магальянс – 45+1'     2:2 Стоунз – 90+8'    
Удаления: нет / Троссард – 45+8'

«Большой комплимент «Арсеналу», который боролся за каждый мяч до конца. Мы создавали моменты, но, возможно, не самые явные. При этом мы были достаточно терпеливы во втором тайме, и в итоге нам повезло добиться своего. Я восхищаюсь своей командой», — приводит слова Гвардиолы BBC.

22 сентября состоялся матч 5-го тура английской Премьер-Лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Матч закончился ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.

Материалы по теме
Этот матч будут вспоминать годами. В шедевре «Сити» и «Арсенала» случилось всё
Этот матч будут вспоминать годами. В шедевре «Сити» и «Арсенала» случилось всё
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android