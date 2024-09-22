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Результаты матчей Бундеслиги 22 сентября

Результаты матчей Бундеслиги 22 сентября
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Сегодня, 22 сентября, в 4-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 прошли три матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Бундеслиги 22 сентября:

«Байер» — «Вольфсбург» — 4:3;
«Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд — 5:1;
«Санкт-Паули» — «РБ Лейпциг» — 0:0.

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет ««Бавария», которая набрала 12 очков. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработавший девять очков. Замыкает тройку лидеров «Фрайбург», набравший также девять очков. В зоне вылета находятся «Хольштайн», «Санкт-Паули» и «Бохум». Три команды набрали по одному очку.

Турнирная таблица Бундеслиги
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