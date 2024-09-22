Генич оригинально отреагировал на дубль Тюкавина в ворота «Спартака»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на ничейный результат в матче 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (2:2), главным героем которого стал форвард бело-голубых Константин Тюкавин.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3' 1:1 Угальде – 7' 2:1 Барко – 23' 2:2 Тюкавин – 90+4'
Удаления: нет / Маухуб – 74'
«Сегодня все Константины молодцы! Без исключения», — написал Генич в социальных сетях.
22 сентября состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2. Тюкавин оформил дубль.
Отметим, что Константин Генич работал комментатором минувшей игры.
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