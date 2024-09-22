Генич оригинально отреагировал на дубль Тюкавина в ворота «Спартака»

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на ничейный результат в матче 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (2:2), главным героем которого стал форвард бело-голубых Константин Тюкавин.

«Сегодня все Константины молодцы! Без исключения», — написал Генич в социальных сетях.

22 сентября состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2. Тюкавин оформил дубль.

Отметим, что Константин Генич работал комментатором минувшей игры.