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Генич оригинально отреагировал на дубль Тюкавина в ворота «Спартака»

Генич оригинально отреагировал на дубль Тюкавина в ворота «Спартака»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на ничейный результат в матче 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (2:2), главным героем которого стал форвард бело-голубых Константин Тюкавин.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Сегодня все Константины молодцы! Без исключения», — написал Генич в социальных сетях.

22 сентября состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2. Тюкавин оформил дубль.

Отметим, что Константин Генич работал комментатором минувшей игры.

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