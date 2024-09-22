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Лионель Месси запустил продюсерскую компанию 525 Rosario

Лионель Месси запустил продюсерскую компанию 525 Rosario
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Звёздный нападающий и капитан клуба МЛС «Интер Майами» Лионель Месси вместе с семьёй анонсировал создание глобальной продюсерской компании 525 Rosario, которая займётся производством премиум-контента для телевидения, кино и спортивных мероприятий. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Месси объявил о запуске своей продюсерской компании, названной в честь его родного города в Аргентине. Проект будет ориентирован на создание контента для телевидения, кино и спорта, а также на проведение различных мероприятий. Компания сотрудничает со Smuggler Entertainment, известной по документальным проектам о футболисте.

«Возможность расширить проект, который мы создали вместе со Smuggler Entertainment, и создавать контент в глобальном масштабе — это то, что меня очень вдохновляет», — приводит слова восьмикратного обладателя «Золотого мяча» MD.

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