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«Марсель» в меньшинстве одержал победу над «Лионом» в гостевом матче Лиги 1

«Марсель» в меньшинстве одержал победу над «Лионом» в гостевом матче Лиги 1
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Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен. Гости одержали победу — 3:2.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 3
Марсель
Марсель
1:0 Чалета-Цар – 53'     1:1 Лирола – 69'     1:2 Гарсия – 82'     2:2 Шерки – 90+3'     2:3 Роуи – 90+5'    
Удаления: нет / Балерди – 5'

На 53-й минуте счёт открыл защитник «Лиона» Дуе Чалета-Цар. На 69-й минуте игрок «Марселя» Поль Лирола сравнял счёт в игре. На 82-й минуте отличился защитник гостей Улиссес Гарсия. На 90+3-й минуте игрок «Лиона» Райан Шерки восстановил равновесие в счёте. На 90+5-й нападающий «Марселя» Джонатан Роуи принёс своей команде победу во встрече — 3:2.

На пятой минуте защитник гостей Леонардо Балерди получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 45+7-й минуте нападающий «Лиона» Александр Ляказетт не реализовал пенальти.

После этого матча в активе «Марселя» стало 13 очков, команда поднялась на вторую строчку в таблице. «Лион» с четырьмя очками находится на 14-й строчке.

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