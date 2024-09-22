Генич назвал команду в РПЛ, чьи игра и результаты его удивляют

Комментатор Константин Генич рассказал, что его впечатляет выступление «Локомотива» в текущем сезоне.

«Меня удивляют результаты, а ещё больше поражает смелая и современная игра «Локомотива». Если вспомнить первый тур с «Акроном», то мне казалось, что железнодорожники далеко так не поедут. Правда, им нужно было укрепить оборону — они это сделали, потратились, купив Монтеса», — сказал Генич в эфире «Матч Премьер».

«Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В 9-м туре «Локомотив» одержал гостевую победу над «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:1.

На 20-й минуте открыл счёт нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, отметившись голом после прохода полузащитника Артёма Карпукаса. На 26-й минуте отличился полузащитник «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи. На 65-й минуте ударом из-за пределов штрафной забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. На 73-й минуте Батраков оформил дубль.