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Интер — Милан, результат матча 5-го тура Серии А, счёт — 1:2, 22 сентября 2024 года

«Милан» вырвал победу у «Интера» в итальянском дерби
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Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Милан». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим). «Милан» одержал победу со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Пулишич – 10'     1:1 Димарко – 28'     1:2 Габбиа – 89'    

На 10-й минуте забил нападающий «Милана» Кристиан Пулишич после сольного прохода. На 28-й минуте сравнял счёт защитник «Интера» Федерико Димарко с передачи Лаутаро Мартинеса. На 89-й минуте забил защитник «Милана» Маттео Габбиа, которому ассистировал Тейани Рейндерс.

После этой победы «Милан» набрал восемь очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Интер» имеет в своём активе также восемь очков и находится на седьмом месте.

Турнирная таблица Серии А
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