«Милан» вырвал победу у «Интера» в итальянском дерби

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Милан». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим). «Милан» одержал победу со счётом 2:1.

На 10-й минуте забил нападающий «Милана» Кристиан Пулишич после сольного прохода. На 28-й минуте сравнял счёт защитник «Интера» Федерико Димарко с передачи Лаутаро Мартинеса. На 89-й минуте забил защитник «Милана» Маттео Габбиа, которому ассистировал Тейани Рейндерс.

После этой победы «Милан» набрал восемь очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Интер» имеет в своём активе также восемь очков и находится на седьмом месте.