Артета — о ничейном результате с «Ман Сити»: чудо, что мы продержались 56 минут вдесятером

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги ничейного матча с «Манчестер Сити» (2:2) в рамках 5-го тура чемпионата Англии.

«Я очень горжусь своей командой. Мы играли в тяжёлой обстановке против лучшей команды в мире. То, что случилось после счёта 2:1, — другая история, и я бы не хотел комментировать удаление.

Очевидно, это уже чудо, что мы продержались 56 минут вдесятером. То, что мы сделали, невероятно.

Несомненно, я очень разочарован из-за того, что мы держались до 97-й минуты. Но я невероятно горжусь своими игроками, которые так сражались сегодня на поле», — приводит слова Артеты BBC.

22 сентября состоялся матч 5-го тура английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Матч закончился ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2. Весь второй тайм лондонцы играли вдесятером из-за удаления.