Игрок «Локомотива» Батраков оформил дубль во втором матче РПЛ подряд

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил два мяча в матче 9-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1). Таким образом, Батраков оформил дубль во второй игре РПЛ подряд.

В 8-м туре Алексей отличился дважды в игре с «Оренбургом», которая закончилась победой «Локомотива» со счётом 4:2.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.