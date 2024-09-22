Игрок «Локомотива» Батраков оформил дубль во втором матче РПЛ подряд
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19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил два мяча в матче 9-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1). Таким образом, Батраков оформил дубль во второй игре РПЛ подряд.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20' 1:1 Босельи – 26' 1:2 Батраков – 65' 1:3 Батраков – 74'
В 8-м туре Алексей отличился дважды в игре с «Оренбургом», которая закончилась победой «Локомотива» со счётом 4:2.
В нынешнем сезоне Алексей Батраков принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.
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