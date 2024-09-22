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Мадридский «Атлетико» не смог обыграть «Райо Вальекано» в матче 6-го тура Ла Лиги

Мадридский «Атлетико» не смог обыграть «Райо Вальекано» в матче 6-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 6-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридские «Райо Вальекано» и «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Марио Мелеро Лопес. Встреча закончилась со счётом 1:1.

Испания — Примера . 6-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
1:0 Паласон – 35'     1:1 Галлахер – 49'    

Нападающий Иси Паласон на 35-й минуте вывел хозяев вперёд. На 50-й минуте гости усилиями полузащитника Конора Галлахера восстановили равновесие на табло.

Таким образом, мадридский «Атлетико» за шесть туров нового сезона чемпионата Испании по футболу заработал 12 очков. Коллектив Диего Симеоне на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» в свою очередь набрал восемь очков. Команда располагается на девятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

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