Результаты матчей чемпионата Франции 22 сентября

Вчера, 22 сентября, в 5-м туре французской Лиги 1 сезона-2024/2025 прошли пять матчей. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Лиги 1 22 сентября:

«Монако» — «Гавр» — 3:1;

«Анже» — «Нант» — 1:1;

«Брест» — «Тулуза» — 2:0;

«Монпелье» — «Осер» — 3:2;

«Лион» — «Марсель» — 2:3.

Турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 на данный момент возглавляет «Пари Сен-Жермен», имеющий в своём активе 13 очков. На втором месте идёт «Марсель», набравший 13 очков. Тройку лидеров замыкает «Монако» также с 13 очками. В зоне прямого вылета находятся «Анже» и «Сент-Этьен».