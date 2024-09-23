«Игра была под нашим контролем». Михаил Галактионов — о победе «Локо» над «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1).

«Не бывает всё идеально, гол пропустили, прозевали момент. В целом игра была под нашим контролем, у соперника практически не было моментов.

У нас есть группа игроков, которая на сегодняшний день делает результат, команда побеждает. Все конкурируют между собой, это очень важно. По решениям: мы отталкиваемся от того, как мы стратегически видим матч. Эдгар [Севикян] у нас только появился, пришёл совсем недавно. Провёл тайм в Кубке России, неплохо себя проявил, поэтому получил сегодня шанс выйти на второй тайм», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

На 20-й минуте открыл счёт нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, отметившись голом после прохода полузащитника Артёма Карпукаса. На 26-й минуте отличился полузащитник «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи. На 65-й минуте ударом из-за пределов штрафной забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. На 73-й минуте Батраков оформил дубль.