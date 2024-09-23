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Генич раскритиковал арбитра Иванова после московского дерби «Спартак» — «Динамо»

Генич раскритиковал арбитра Иванова после московского дерби «Спартак» — «Динамо»
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Комментатор Константин Генич считает, что судья Сергей Иванов не должен был удалять игрока московского «Динамо» Эль‑Мехди Маухуба в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Арбитр такого уровня, как Сергей Иванов, не имеет права давать такие карточки. Это удаление просто спасло «Динамо», поскольку бело‑голубые вспомнили, что нужно атаковать, а «Спартак», наоборот, уверовал, что не будет проблем», — сказал Генич в эфире «Матч Премьер».

В составе красно-белых забили Манфред Угальде и Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал Константин Тюкавин. Отметим, что игрок динамовцев Эль-Мехди Маухуб получил два «горчичника» за три минуты (72-я и 75-я) и был удалён с поля.

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