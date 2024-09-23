Чемпионат Испании по футболу: результаты матчей 22 сентября

22 сентября состоялись очередные матчи 6-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

22 сентября, воскресенье:

15:00. «Хетафе» — «Леганес» — 1:1;

17:15. «Атлетик» — «Сельта» — 3:1;

19:30. «Вильярреал» — «Барселона» — 1:5;

22:00. «Райо Вальекано» — «Атлетико» — 1:1.

После шести сыгранных туров испанской Примеры первое место с 18 очками занимает «Барселона». На второй строчке располагается мадридский «Реал» с 14 очками. Замыкает тройку лидеров «Атлетик» Бильбао, набравший 13 очков, но сыгравший при этом семь матчей. Четвёртым с 12 очками идёт мадридский «Атлетико».