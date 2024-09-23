Transfermarkt: Денис Черышев стал игроком греческого «Паниониоса»

Согласно информации аналитического портала Transfermarkt, 33-летний российский полузащитник Денис Черышев подписал контракт с клубом «Паниониос», выступающим во второй лиге Греции.

Денис Черышев, воспитанник мадридского «Реала», подписал соглашение с греческим клубом сроком до 2025 года. В своей карьере Черышев выступал за ряд испанских клубов, включая «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». В августе 2022 года он перешёл в итальянскую «Венецию», представляющую Серию B, где провёл два сезона. В сезоне-2023/2024 Черышев сыграл 168 минут в 10 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В июне 2024 года футболист покинул «Венецию» по завершении контракта.

Трансферная стоимость Черышева, согласно порталу Transfermarkt, составляет € 500 тыс.