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Transfermarkt: Денис Черышев стал игроком греческого «Паниониоса»

Transfermarkt: Денис Черышев стал игроком греческого «Паниониоса»
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Согласно информации аналитического портала Transfermarkt, 33-летний российский полузащитник Денис Черышев подписал контракт с клубом «Паниониос», выступающим во второй лиге Греции.

Денис Черышев, воспитанник мадридского «Реала», подписал соглашение с греческим клубом сроком до 2025 года. В своей карьере Черышев выступал за ряд испанских клубов, включая «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». В августе 2022 года он перешёл в итальянскую «Венецию», представляющую Серию B, где провёл два сезона. В сезоне-2023/2024 Черышев сыграл 168 минут в 10 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В июне 2024 года футболист покинул «Венецию» по завершении контракта.

Трансферная стоимость Черышева, согласно порталу Transfermarkt, составляет € 500 тыс.

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