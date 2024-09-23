Вратарь «Реала» Куртуа обратился к тер Штегену, получившему тяжёлую травму

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поддержал первого номера «Барселоны» Марк-Андре тер Штегена, который из-за травмы колена рискует пропустить остаток сезона.

«Мне жаль, что ты получил травму. Было очень больно видеть, как ты покидаешь поле таким образом. Надеюсь, ты скоро поправишься, и мы снова увидим тебя в воротах», — написал Куртуа на своей странице в соцсети.

Накануне состоялся матч 6-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона». Игра началась в 19:30 мск. Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Матч завершился победой гостей. Итоговый счёт — 5:1. Марк-Андре тер Штеген вышел в стартовом составе каталонцев. Но в первом тайме он получил травму колена и был заменён на Иньяки Пенью. Немца уносили с поля на носилках.