«Дурею с наших судей». Ловчев – о матче «Спартака» с «Динамо»

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал судейство в матче 9-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» (2:2). Во время матча вышедший на замену на 68-й минуте нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб получил две жёлтые карточки за две минуты и покинул поле.

«Я дурею от наших судей, просто дурею. Судья по большому счету испортил игру удалением. Наверное, там и было что‑то на карточку, но надо понимать, что играет «Спартак» и «Динамо», игра получается зрелищной. Зачем судья решил наказать Маухуба? Там не было чего‑то такого, чтобы давать вторую желтую и удалять игрока с поля. Это уже не первый раз», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Динамо» находится на четвёртом месте, набрав 17 очков.

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