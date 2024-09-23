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«Милан» впервые за семь матчей обыграл «Интер»

«Милан» впервые за семь матчей обыграл «Интер»
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Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Милан». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим). «Милан» одержал победу со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Пулишич – 10'     1:1 Димарко – 27'     1:2 Габбиа – 89'    

Таким образом, «Милан» впервые за семь матчей одержал победу над «Интером».

Напомним, на 10-й минуте забил нападающий «Милана» Кристиан Пулишич после сольного прохода. На 28-й минуте сравнял счёт защитник «Интера» Федерико Димарко с передачи Лаутаро Мартинеса. На 89-й минуте забил защитник «Милана» Маттео Габбиа, которому ассистировал Тейани Рейндерс.

После этой победы «Милан» набрал восемь очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Интер» имеет в своём активе также восемь очков и находится на седьмом месте.

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