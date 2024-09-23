Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника в современном футболе.

«Родри — лучший опорный полузащитник в мире и потенциальный обладатель «Золотого мяча». Я очень хочу, чтобы он его выиграл», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, Родри является воспитанником мадридского «Атлетико». За «Манчестер Сити» полузащитник выступает с июля 2019 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 130 млн. В прошлом сезоне Родри выиграл АПЛ, клубный ЧМ, Суперкубок Европы, а летом в составе сборной Испании завоевал золотые медали Евро-2024.

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