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Экс-агент Лунёва: говорят, что Глушенков очень сильно страдает лудоманией

Экс-агент Лунёва: говорят, что Глушенков очень сильно страдает лудоманией
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Антон Смирнов, спортивный юрист и бывший агент вратаря московского «Динамо» Андрея Лунёва, рассказал о проблемах нападающего петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.

«Говорят, что Глушенков очень сильно страдает лудоманией. Свечку не держал, утверждать ничего не хочу, но говорят, что страдает так, что делает неимоверные вещи», — написал Смирнов в своём телеграм-канале.

Напомним, нападающий пополнил состав сине-бело-голубых в летнее трансферное окно, покинув московский «Локомотив». В нынешнем сезоне Максим Глушенков провёл за «Зенит» семь матчей, в которых записал в свой актив девять голов и одну результативную передачу.

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