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Тренер «Пари НН» — о слухах про отставку: меня даже в более короткие сроки увольняли

Тренер «Пари НН» — о слухах про отставку: меня даже в более короткие сроки увольняли
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался по поводу слухов о свой отставке после поражения в матче девятого тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:3).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20'     1:1 Босельи – 26'     1:2 Батраков – 65'     1:3 Батраков – 74'    

«Никак, ментально я в полном порядке. Как бывший игрок я понимаю, что может случиться всё, меня даже в более короткие сроки увольняли. Но я понимаю, в какой ситуации мы сейчас находимся, семь очков — это недостаточно, не тот результат, который ожидался. Мы могли набирать гораздо больше очков, и все ожидали большего, но случилось, увы, так. Тяжело что‑то сказать по этому поводу», — приводит слова Илича «Матч ТВ».

На данный момент «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив семь очков. Команда потерпела четыре поражения за последние пять матчей. В следующем туре «Пари НН» сыграет с «Оренбургом».

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