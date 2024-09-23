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Корнеев: Тюкавин просто в космосе по сравнению с Угальде

Корнеев: Тюкавин просто в космосе по сравнению с Угальде
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Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев сравнил нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина с форвардом «Спартака» Манфредом Угальде.

«Тюкавин обладает всеми топовыми характеристиками, он может изменить ход матча, а Угальде — игрок момента. Тюкавин и Угальде находятся на разных планетах, Константин просто в космосе по сравнению с Манфредом», — сказал Корнеев в эфире «Матч Премьер».

Всего в нынешнем сезоне Тюкавин провёл десять игр за клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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